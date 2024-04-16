ندوة تثقيفية لشباب الشرقية حول «النظافة وحماية بالبيئة وأثرهما على صحة الانسان»

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ستقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "النظافة وحماية بالبيئة واثرهما على صحة الانسان" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والذي سيتحدث فيها عن أهمية ومظاهر النظافة فى الإسلام، وأثر ذلك على البيئة، ويوضح أهمية أن نعلم أولادنا سلوك النظافة، ويبين أن النظافة الحسية تقابلها النظافة المعنوية، والتي تتطلب جهوداً تشاركية من الجميع.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل، نظم مركز شباب شرقية مباشر بإدارة شباب الابراهيمية بمحافظة الشرقية، احتفالية خاصة في نهاية الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024، تم خلالها تكريم الأم المثالية والأطفال الايتام بمناسبة الإحتفال بيوم اليتيم، وبعدها انطلقت فقرات الأمسية الغنائية لكورال النشء بمركز شباب الزقازيق البحرى بقيادة المايسترو محمد عبد العزيز، واعضاء فريق الكورال، وعرض أغنيات العيد والتراث الشعبى والغنائى احتفالا بعيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن فاعليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي يتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، ووفقا لإستراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.