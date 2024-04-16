محافظ الإسماعيلية: القنطرة شرق مؤهلة لتكون سلة الغذاء في مصر

تابع اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية موسم حصاد وتوريد القمح من مركز ومدينة القنطرة شرق وتخزينها فى صوامع القنطرة شرق بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، واحمد منصور مدير التموين، والمهندس محمد السيد مديرالزراعة، وعربي مجاهد نقيب الفلاحين، وفريق رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،برئاسة اللواء هنرى ابراهيم معاون المحافظ للمتابعة ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ.

ببدء حصادالذهب الاصفر" القمح "..

واعرب محافظ الاسماعيلية عن سعادتة ببدء حصادالذهب الاصفر( القمح ) بمنطقة شرق قناة السويس( سيناء) الإسماعيلية حيث تم زراعة ٩٢٠٠ فدان من القمح بنطاق القنطرة شرق وان المساحة الإجمالية بمحافظة الإسماعيليةلهذا العام ٣٧٨٣٣فدان و١٣ ط بزياده عن العام الماضى ٤٧٠٠ فدان قمح تقريبا



وقال رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق اننى سعيد جدا ان اعمل هنا في سيناء بالتعاون مع نخبة عظيمة تحب مصر واليوم هو عيد لكل مصرومبروك لكل مزارعيين مصر واملى العام القادم ان شاء الله تعالى ان يتضاعف اضعاف هذ المحصول لأن مصر تستحق منا جميعا العمل والكفاح من أجل رفعة هذ البلد العظيم.

القنطرة شرق وسيناء مؤهلة لتصبح سلة الغذاء فى مصر..



واضاف اللواء محمود شبايك من المهم جدا على المواطنين واضعى اليد التوجة لتقنين أوضاعهم لتقديم الخدمات اللازمة والمساعدة فى تخفيف تكلفة الإنتاج ولزيادة الإنتاج وغير ذلك يعتبر تبديد لااراضى الدولة وأموال الدولة و التى تقدم فى صورة خدمات كثيرة حتى خروج المحصول وقال المهندس محمد السيد على وكيل اول وزارة الزراعة بألإسماعيلية مهنئاً المزارعيين و المهندسين الزراعيين بحصادالقمح وقال ان القمح هنا اغلى من الذهب فى ارض سيناء العظيمة و التى ارتوت بدماء الشهداء وهى ارض مباركة ضحى فيها ابطالنا من القوات المسلحة المصرية وبهذالمناسبة اتقدم بخالص التهاني والتبريكات لرجال القوات المسلحة المصرية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب النهضة العظيمة فى مصر وخاصة ارض سيناء المباركة و التى سوف تصبح ان شاء الله تعالى فى القريب منار يضيء لكل مصر والعالم وطالب بمزيد من الجهد والعطاء حتى تصبح سيناء بالكامل خضراء ولما لا وهى مهد الأنبياء وفيها تجلى الله سبحان وتعالى وكلم الله فيها سيدنا موسى ولهذا وجب علينا جميعا ان نكون جنوداً لخدمة هذ الوطن وحتى يعم الخير والسلام من ارض السلام ومن أجل أن يعم الرخاء والسلام



شهد الاحتفال المهندس على غنيم مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس شريف العربى مدير عام إدارة التخطيط والمهندس محمود عبد القادر مدير عام إدارة مكافحة الآفات والمهندس أحمد البعلى مدير عام إدارةالإرشاد الزراعى والمهندس محمد عبد المقصود مسؤل الإرشاد الزراعى ومحمد حسن السيوفى رئيس الوحدة المحلية لقرية جبانة والمهندس أحمد شوقى وكيل الإدارة الزراعية والإعلام الزراعى بمديرية الزراعة.

وأكد شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أن القنطرة شرق وسيناء مؤهلة لتصبح سلة الغذاء فى مصر ولدى القيادة السياسية اهتمام كبير بزراعة القمح بعد أن أصبح أعلى إنتاج للمحصول بالقنطرة شرق