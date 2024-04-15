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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عماد النحاس: الأهلي كان الأقرب للفوز ولكن التوفيق ذهب للزمالك

عماد النحاس
عماد النحاس

كشف عماد النحاس، لاعب الأهلي السابق أن الأهلي كان الأقرب للفوز في القمة ولكن التوفيق ذهب للزمالك.

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وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي كان الأقرب للفوز في القمة ولكن التوفيق ذهب للزمالك".

وتابع: "بعد التعادل جوميز دعم وسط ملعب الزمالك بسيف فاروق جعفر، على عكس كولر الذي أخطأ في أوقات التبديلات".

وأكمل: "سيف الجزيري لاعب متميز ومهاجم جيد ويعرف كيفية التعامل داخل منطقة الجزاء، وقرار حكم المباراة صحيح بعدم احتساب ركلة الجزاء لأن رامي ربيعة لمس الكرة في الأول".

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