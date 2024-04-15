تعليم الغربية تتابع مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" في المدرس الابتدائية بالمحلة

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بمدرسة خلفاء الليثي الابتدائية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، وفق برتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 10044 تلميذ ممن يعانون من مشكلات بالنظر، وتستمر هذه المرحلة على مدار خمسة عشر يوم، تستهدف 10 مقار وفق الخطة الموضوعة برعاية مؤسسة الليونز، وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد تم فيها الكشف على عدد 194941 تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وقد أشاد منظمي مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من مؤسسة الليونز، بالجهود المبذولة من قبل كوادر التعليم والصحة، مقدمين الشكر والتقدير للتعاون المثمر مع فريق العمل خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة كلا من الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، والأستاذ إسماعيل المرسي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وذلك لمتابعة تنفيذ الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدرسة، حيث استهدف اليوم توقيع الكشف الطبي على 861 تلميذ بالمدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،