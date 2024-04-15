تعاون صحي ودوائي.. سفيرة مصر بالكاميرون تلتقي مع سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية

التقت السفيرة داليا فايز، سفيرة مصر في الكاميرون، مع سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية Ferdinand Ngoh Ngoh، وذلك في إطار مناقشة آفاق التعاون بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الجولة السابعة من اللجنة المشتركة.

وناقشت السفيرة داليا فايز، فرص تسجيل الدواء المصري في الكاميرون، وكذلك التعاون في المجالين الصحي والدوائي، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى كالعدل والتبادل التجاري.

من جانبه، حرص سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية على نقل تحيات الرئيس الكاميروني للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم الشكر على مشاركة مصر في العيد القومي الحادي والخمسين لبلاده بفرقة الموسيقى العسكرية التي ستظل مشاركتها علامة مميزة.

وزير الخارجية يُطالب بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة المساعدات



في سياق منفصل استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

تناول اللقاء متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.

وجدد الوزير شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة.

وزير الخارجية يطالب بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة

وشدد وزير الخارجية على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف فى جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

تفاصيل اللقاء

وتناول الوزير شكري والمنسقة الأممية بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، حيث أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.