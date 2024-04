مهرجان كان السينمائي 2024| فيلم "رفعت عيني للسماء" يمثّل مصر في الدورة 77

يأتي فيلم “رفعت عيني للسماء” The Brink of Dreams بمشاركة مميزة في مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي 77.

فيلم "رفعت عيني للسماء" The Brink of Dreams من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن أفلام مسابقة أسبوع النقاد لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورة 2024 ، التي تعقد في الفترة بين 14 و26 مايو القادم

وتضم 11 فيلما، كالآتي:

أفلام المسابقة

"Baby"

"Blue Sun Palace"

"The Brink of Dream"

"Julie Keeps Quiet"

"Locust"

"Block Pass"

"Simon of the Mountain"

عروض خاصة

"Ghost Trail"

"Queens of Drama"

"Across the Sea"

"Animale"



وكان مهرجان كان السينمائي أعلن عن فيلم افتتاح الدورة السابعة والسبعين، وهو الفيلم الكوميدي "الفصل الثاني Le Deuxième Acte" أحدث أعمال المخرج الفرنسي كوينتن دوبيو.

تدور الأحداث حول فلورنس، امرأة تريد تقديم دافيد، الرجل الذي تعشقه لوالدها جيوم. لكن المشكلة الوحيدة أن دافيد ليس معجب بها ويريد أن يدفعها لحب صديقه ويلي. تلتقي الشخصيات الأربع في مطعم في مكان ناء لتتفاعل مع بعضها.

"الفصل الثاني" هو الفيلم الطويل الرابع عشر للمخرج كوينتن دوبيو، صاحب السينما الخاصة التي تقوم على كوميديا عبثية يظهر فيها الممثلون بصورة مختلفة عن المعتاد. ويشارك في بطولته ليا سيدو وفينسان ليندون ولوي جاريل ورافايل كينار.

كشف مهرجان كان السينمائي، في بيانٍ رسمي، عن أسماء الأفلام التى تم اختيارها في دورته القادمة 77، وتمت مناقشتها في مؤتمر صحفي. برئاسة كل من من تييري فريمو، وإيريس كنوبلوخ، على أن تقام الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائى الدولى خلال الفترة بين 14 و25 مايو المقبل.

سيتسلم المخرج والكاتب والمنتج الأسطوري جورج لوكاس جائزة (Palme d'Or) الشرفية خلال ختام للدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، وصرح لوكاس عن تكريمه من قبل المهرجان: "مهرجان كان السينمائي دائمًا يحتل مكانة خاصة في قلبي، كنت قد فوجئت عندما تم اختيار فيلمي الأول، THX-1138، ليتم عرضه ضمن برنامج جديد للمخرجين المبتدئين الذى يُدعى (الأسبوع الإخراجي)، ومنذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في العديد من المناسبات بصفتي كاتبًا، ومخرجًا، ومنتجًا، وأشعر بالفخر الحقيقي لهذا التقدير الخاص الذي يعني الكثير لي".

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي تعيين المخرجة العالمية جريتا جيرويج لترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 77، والذى من المقرر أن يعقد في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.