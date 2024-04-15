المشدد 5 سنوات لمتهم بالنصب والتزوير في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم. .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يفيد قيام عاطل باخذ مبلغ مالي منه مقابل شهادة تخرج نجله من معهد وأخذ المبلغ المالي وهرب وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وتفتيشه عثر بحوزته سلاح ناري و فرد خرطوش.

وبسؤاله أقر بممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بشأن وفاة (ربة منزل "لها معلومات جنائية") داخل مسكنها بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتوجه للمجنى عليها لطلب مبلغ مالى منها لمروره بضائقة مالية فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليها مما أدى لوفاتها، وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

كما قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين تأجيل الطعن المقام من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في ٢٣ نوفمبر الماضي طبقٱ لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي لجلسة 3 يونيو المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادى الزمالك إبان رئاسة مرتضى منصور نادي الزمالك.



نادي الزمالك

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل حكمها في الاستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.