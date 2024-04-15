تحذير.. لا تشحن هاتفك في المطار أبدًا

حذر خبير أمني السائحين من شحن هواتفهم المحمولة في المطار، بعد عدة ساعات من التحقق من الاتجاهات، ومعرفة المكان الذي تريد الذهاب إليه بمجرد الهبوط في وجهة وصولك، والتحقق من الوقت للتأكد من أنك في الوقت المحدد للرحلة، يمكن أن تنفد بطاريات هواتفنا بسرعة كبيرة.

وخاصة مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يحملون بطاقات الصعود إلى الطائرة على هواتفهم هذه الأيام، فمن الشائع جدًا أن يقوم الكثيرون بشحن هواتفهم في المطار.

ومع ذلك، في حين أن محطات الشحن هذه الموجودة في كل مطار تقريبًا قد تبدو الآن مريحة، إلا أن خبيرًا أمنيًا يحذر منها.

وفي العام الماضي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا من استخدام محطات شحن الهواتف العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في المطارات.



وجاء في تحذير على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق".

Jae Ro، من الشركة المصنعة لمحولات التوصيل SIGNAL + POWER، يتحدث الآن عن نفس المشكلة.

وفي حين أن محطات الشحن هذه بسيطة وسهلة الاستخدام، يحذر جاي من أن "الراحة تأتي مع مخاطر أمنية كبيرة".

وقال لـ MailOnline: "يمكن التلاعب بهذه المنافذ لتثبيت برامج ضارة على جهازك".

وأضاف: "يمكن لهذه البرامج الضارة أن تكمن دون أن يتم اكتشافها، وتسرق بهدوء المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور والتفاصيل المصرفية".

تعد التقنية التي يستخدمها المتسللون والمعروفة باسم "juice jacking" سببًا آخر لعدم رغبتك في توصيل هاتفك بمحطة شحن في المطار.

يتضمن ذلك برامج ضارة تم تثبيتها عبر منفذ USB تالف، مما يؤدي إلى قفل جهازك أو حتى تصدير جميع بياناتك الشخصية وكلمة المرور مباشرة إلى مرتكب الجريمة.

يمر مصدر الطاقة وتدفق البيانات على الهواتف الذكية عبر نفس الكابل، مما يسمح للمتسللين بالتحكم في معلوماتك الشخصية.



وقال جاي لصحيفة MailOnline: "بمجرد الإصابة، يصبح هاتفك عرضة للخطر ليس فقط في المطار، ولكن أينما كنت تأخذه".

علاوة على ذلك، قد يؤدي شحن هاتفك المحمول في المطار إلى التعرض غير المقصود للبيانات.

وحتى إذا لم يتم العبث بمحطة الشحن، فسيظل جهازك معرضًا للخطر إلى حد كبير.

وقال جاي: "يمكن لمحطات الشحن نقل البيانات والطاقة". "بينما تطالب الهواتف المستخدمين بالاختيار بين وضعي "الشحن فقط" و"نقل الملفات"، غالبًا ما يتم تجاوز هذه الحماية من خلال محطات الشحن.

"ونتيجة لذلك، قد يكون جهازك عرضة لاعتراض البيانات أو استغلالها. ويمكن استخدام هذه البيانات المسروقة لاحقًا لسرقة الهوية أو بيعها على الويب المظلم".