Google Earth يكشف لغز اختفاء رجل فُقد في عام 1997

ليس من غير المألوف أن يقوم الأشخاص بفحص منازلهم القديمة على برنامج Google Earth، ولكن قام شخص واحد باكتشاف غير حياته من خلال برنامج الكمبيوتر.

اختفى ويليام مولدت في فلوريدا عام 1997، وظل مكان وجوده لغزًا لسنوات بعد ذلك.

كان يبلغ من العمر 40 عامًا عندما اختفى، وكانت صديقته تتوقع عودته إلى المنزل ليلة اختفائه.

كان ويليام عائداً من ملهى ليلي عندما شوهد آخر مرة واتصل بصديقته في حوالي الساعة 9:30 مساءً ليخبرها أنه سيعود إلى المنزل قريبًا، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي تتحدث فيها مع شريكها.

وفي السنوات التي تلت ذلك، لم تتمكن الشرطة من العثور على ويليام، ولكن حدث اكتشاف غير متوقع بعد 22 عامًا.

ويليام مولدت

كان أحد الأشخاص يستخدم Google Earth للتحقق من منزله القديم عندما اكتشف شيئًا ما في Moon Bay Circle في ويلينجتون.

وما عثروا عليه هو ما بدا أنه سيارة، وقامت الشرطة بالتحقيق في مكان الحادث.

وعندما تم انتشال السيارة من الماء، تم العثور على بقايا هياكل عظمية داخل السيارة. وبعد أسبوع تم التعرف على الرفات بشكل إيجابي، وتأكد أنها تعود لوليام.

الأمر الأكثر إثارة للقلق في القصة بأكملها هو أن السيارة كانت قابلة للعرض على برنامج Google Earth منذ عام 2007 - وكان من المؤسف أنه لم يلاحظها أحد من قبل.

وقال تقرير صادر عن مشروع تشارلي، وهو قاعدة بيانات على الإنترنت للحالات الباردة في الولايات المتحدة، إن "المركبة كانت مرئية بوضوح على صورة القمر الصناعي لبرنامج Google Earth للمنطقة منذ عام 2007، ولكن يبدو أن أحداً لم يلاحظها حتى عام 2019". .

تحدث مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش إلى بي بي سي في عام 2019 حول اكتشاف ويليام. وأوضحوا أنهم يفترضون أن ويليام كان سيفقد السيطرة على سيارته ويقودها إلى البركة.

لكنهم أضافوا أنه خلال التحقيق في الاختفاء، لم يكن هناك أي دليل على حدوث ذلك، حتى وقت قريب، بسبب تحول المياه، لم تكن السيارة مرئية بوضوح.

Google Earth

كانت هناك العشرات من الاكتشافات التي تم إجراؤها باستخدام خرائط Google وEarth على مر السنين، بما في ذلك ما يسمى بـ "طائرة الأشباح" في أستراليا.

في عام 2022، تم رصد طائرة يبدو أنها هبطت على الجانب الجنوبي من سلسلة جبلية شمال شرق جبل ليتش في سلسلة جبال كاردويل شمال إنغام، إلا أن هيئة سلامة الطيران المدني لم تقتنع بالأمر.

وقالوا: "يبدو أن هناك ظاهرة تسمى الصور الأشباح، وقد يكون هذا هو الحال".