حريق يلتهم محتويات 7 منازل بسبب تطاير الشرر بالمنشأة

شهد مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض بسبب تطاير الشرر أثناء قيام مالك المنزل بحرق بعض المخلفات وامتدت النيران إلى أسطح 6 منازل أخرى مجاورة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بـ5 سيارات إطفاء دون حدوث أية إصابات بشرية.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشأة بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض وغير مسقوف ملك علي . ج . س . د 37 سنة مزراع يقيم بذات الناحية وامتد لأسطح عدد 6 منازل ملاصقة ملك كل من فاضل . ع . ف . م 19 سنة عامل وعنتر . ا . ر . د 60 سنة عامل وماهر . ا . ا . د 57 سنة مزارع وسيد . خ . ا . ا 21 سنة عامل زراعي وحمدي . ع . ا . م 45 سنة عامل ومحمد . خ . ك . ع 32 سنة مزارع يقيمون بذات الناحية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية عقب الدفع بعدد "5" سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.



انحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوص بعض المنقولات المنزلية وبسؤال مالك المنزل الأول أفاد بأنه أثناء قيامه بحرق بعض المخلفات بمنزله تطاير بعض الشرر مما أدى لنشوب الحريق وامتد إلى أسطح المنازل المجاورة ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





وبسؤال مالكي المنازل المتضررة من الحريق أفادوا بمضمون ما سبق ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالبة في التاسعة عشرة من عمرها تقيم بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج لقيت مصرعها بطلق ناري وأصيب والدها يبلغ من العمر 55 سنة تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته في ظرف غامضة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وكشف أسبابها.

كانت وحدة مباحث المركز قد ألقت القبض على المتهم في الواقعة والسلاح المستخدم بإرشاده.



وعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بمقتل فتاة وإصابة والدها عقب تعدي شخص عليهما بسلاح ناري.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين من مصرع "سها . ع . م . ع" 19 سنة طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، جرّاء اصابتها بطلق ناري وإصابة والدها المدعو "عمر . م . ع" 55 سنة يقيمان بقرية شطورة دائرة المركز تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تكثيف التحريات لكشف الواقعة وملابساتها وظروفها وصرحت بدفن الجثة.