نرصد أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة صباح اليوم

استقر سعر الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024، بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الأسواق والجهات المختلفة للعمل صباح اليوم.

ووفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نرصد أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 10 إلى 27 جنيها، وتراوح سعر البطاطس من 5 لـ 12.5 جنيه، وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 5 لـ 13 جنيها، وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 20 جنيها، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 9 إلى 11 جنيها، والصوب بين 11 لـ 22 جنيها، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 20 لـ 30 جنيها، وتراوح سعر الثوم من 15 لـ 25 جنيها.

وسجل سعر البامية ما بين 60 إلى 70 جنيها، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 12 لـ 18 جنيها، وتراوح سعر البسلة ما بين 13 جنيه لـ 19 جنيها، والسبانخ من 8 لـ 10 جنيهات، والكوسة من 5 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 13 لـ 19 جنيها للكيلو. والقلقاس من 19 إلى 23 جنيها للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 15 إلى 30 جنيها، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 8 لـ 12 جنيها، والبطاطا تراوح سعرها من 5 لـ 18 جنيها.

سعر الفاكهة 15-4-2024

جاء سعر الموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها، وتراوح سعر الفراولة من 8 إلى 20 جنيها، وجاء سعر الخوخ البلدي العريشي من 15 لـ 25 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 55 لـ 75 جنيها.

وجاء سعر الجوافة ما بين 7 لـ 15 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب من 8 لـ 16 جنيها، ووصلت أسعار بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها فيما تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيها.

وتراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 4.5 لـ 7.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة جاء ما بين 9 لـ 13 جنيها، واليوسفي من 3 لـ 12 جنيها للكيلو.