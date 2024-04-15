بعد تتويجه باللقب.. احتفالات بايرن ليفركوزن عرض مستمر(صور)

الدوري الالماني

احتفلت جماهير باير ليفركوزن مع اللاعبين والجهاز الفني على أرضية ملعب باي أرينا، بعد التتويج بلقب الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادى.



وتوج فريق باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني رسميا بعد الفوز على نظيره فيردر بريمن بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

سجل رباعية باير ليفركوزن كلا من اللاعب فيكتور بونيفاس من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وجرانيت تشاكا في الدقيقة 60، وفلوريان فيرتز هاتريك في الدقائق 68 و83 و90

وحصد باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد تصدره جدول الترتيب بفارق 16 نقطة عن الثنائي بايرن ميونخ وشتوتجارت قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

ويتصدر ليفركوزن جدول الترتيب الدوري الألماني برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد فيرد بريمن في المركز 12 برصيد 31 نقطة.