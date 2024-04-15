الأهلي ضد الزمالك.. جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات في مختلف دوريات العالم والدوري المصري وأبرزها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويتقابل الأهلي بغريمه التقليدي نادى الزمالك، مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب مع بيراميدز 4 مساء .. OnTime Sports

الزمالك مع الأهلي 7 مساء.. OnTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي مع إيفرتون 9 مساء.. beIN SPORTS 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

أوساسونا مع فالنسيا 9 مساء.. beIN SPORTS 3 HD.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا مع جنوى 6.30 مساء.. AD Sport Premium 1 HD.

أتلانتا مع هيلاس فيرونا 8.45 مساء.. AD Sport Premium 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 سنة

الأردن x أستراليا - 03:00 مساء - beIN SPORTS AFC، SSC 7, EXTRA.

قطر x إندونيسيا - 05:30 مساء - beIN SPORTS AFC، SSC 7, EXTRA.

