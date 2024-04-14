تقرير رسمي يكشف تراجع أعداد المركبات المرخصة في مصر

تراجعت أعداد المركبات المرخصة “زيرو” في مصر خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات. ووفقاً للبيانات الصادرة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والتي أعلنتها مؤسسة الأهرام الشقيقة، فإن عدد المركبات التي تم ترخيصها والتأمين الإجباري عليها "زيرو" خلال شهر مارس الماضي بلغ 22378مركبة، وهذا يعنى انخفاضاً عن شهر فبراير الماضي، بنحو 2490 مركبة.

موديلات المركبات المرخصة

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لشهر مارس، والذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، أن إجمالي المركبات المرخصة و التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2021 بلغ 3177 مركبة، و5162 مركبة موديل2022، و4594مركبة موديل 2023، و9445مركبة موديل 2024.

المركبات المرخصة “ملاكى”

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة فإن عدد السيارات الملاكى الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ7330 سيارة ملاكي من بينها 260 سيارة ملاكي موديل 2021 و475 سيارة ملاكي موديل 2022 و1454سيارة ملاكي موديل 2023 و5141 سيارة ملاكي موديل 2024.

المركبات المرخصة “دراجات آلية”

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الوحدات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها نحو 13281 دراجة نارية من بينها 2812 دراجة نارية موديل 2021 و 4198 دراجة نارية موديل 2022 و2919 دراجة نارية موديل 2023 و3352 دراجة نارية موديل 2024.

المركبات المرخصة “نقل”

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1001مركبة من بينها 38 سيارة نقل موديل 2021 و233سيارة نقل موديل 2022 و129 سيارة نقل موديل 2023 و601سيارة نقل موديل 2024.

جدير بالذكر أن هيونداى قد عادت لقمة الترتيب العام للعلامات التجارية الأكثر ترخيصاً بشكل عام في مصر خلال شهر مارس، بعد غياب عن صدارة الترتيب العام بعدد مركبات بلغ 802 مركبة وفي المركزالثانى شيفروليه بـ 763 مركبة وفى المركز الثالث كيا بـ 722 مركبة و المركز الرابع مرسيدس بـ 625 وفى المركز الخامس تويوتا بـ 620 وفى المركز السادس إم جى بـ 512 سيارة وفي المركز السابع شيرى بـ 419 مركبة وفي المركز الثامن فولكس فاجن بـ380 وفي المركز التاسع نيسان بـ366 وفي المركز العاشر ميتسوبيشى بـ388 مركبة.