تحرير 48 محضرًا تموينيًّا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بربع طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط أحد المخابز لتصرفه في عدد 4 شكائر دقيق بلدي مدعم..

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، ٨ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١١ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لعدم إعطاء بون الصرف، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن من الجهات المختصة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية:-

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، واشادة بمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.