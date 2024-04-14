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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل
الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 أبريل 2024، ارتفاعا ملحوظًا، متأثرًا بزيادة الطلب على المعدن النفيس وارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في السوق العالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 35 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد بيع وشراء

عيار 24 

  3731 جنيها  3691 جنيها بمقدار ارتفاع  40 جنيهًا

عيار 21 

  3265 جنيها  3230 جنيها  بمقدار ارتفاع    35 جنيهًا

عيار 18 

  2798 جنيها  2768 جنيهًا  بمقدار ارتفاع    30 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم  

26120 جنيها        25840 جنيهًا        280 جنيهًا

متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع وشراء

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26120 جنيهًا للبيع و25880 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وصلت أسعار الذهب في السوق العالمية إلى أعلى مستوياتها، خلال تداولات، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحطم المعدن الأصفر مستوى 2400 دولار للأونصة للمرة الأولى في وقت مبكر من يوم الجمعة، مرتفعًا بنحو 2.5% إلى 2431.52 دولار قبل أن يمحو مكاسبه لينخفض ​​بما يصل إلى 1.3%.

الذهب الاستثمار الأفضل

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها العالم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي 
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

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