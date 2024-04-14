ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 أبريل 2024، ارتفاعا ملحوظًا، متأثرًا بزيادة الطلب على المعدن النفيس وارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في السوق العالمية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 35 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد بيع وشراء

عيار 24

3731 جنيها 3691 جنيها بمقدار ارتفاع 40 جنيهًا

عيار 21

3265 جنيها 3230 جنيها بمقدار ارتفاع 35 جنيهًا

عيار 18

2798 جنيها 2768 جنيهًا بمقدار ارتفاع 30 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

26120 جنيها 25840 جنيهًا 280 جنيهًا

متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع وشراء

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26120 جنيهًا للبيع و25880 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وصلت أسعار الذهب في السوق العالمية إلى أعلى مستوياتها، خلال تداولات، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحطم المعدن الأصفر مستوى 2400 دولار للأونصة للمرة الأولى في وقت مبكر من يوم الجمعة، مرتفعًا بنحو 2.5% إلى 2431.52 دولار قبل أن يمحو مكاسبه لينخفض ​​بما يصل إلى 1.3%.

الذهب الاستثمار الأفضل

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها العالم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.