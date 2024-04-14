تحذير.. الأوبئة المستقبلية قادمة من مختبرات الذكاء الاصطناعي

قدم الوسيط النفسي المعروف باسم "نوستراداموس الحي" تنبؤًا آخر مثيرًا للقلق بشأن عام 2024، ومن الجدير الاستماع إليه بالنظر إلى سجله الحافل.

حصل آثوس سالومي على لقبه بعد توقعه لعدد من الأحداث التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، بدءًا من التنبؤ بفيروس كورونا واستحواذ إيلون ماسك على تويتر - وحتى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ألمح سالومي الآن إلى الشيء التالي الذي يجب البحث عنه، والمفاجأة المفاجئة هي أن الأمر كله يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

أحدث التنبؤات من "نوستراداموس الحي" تتعلق بالذكاء الاصطناعي



إن التقدم الذي نشهده في التكنولوجيا يمكن أن يكون أكبر مما نعتقد، كما قال لصحيفة ديلي ستار: "في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في جوانب مختلفة من حياة الإنسان، فإن سالومي يحذر من الإمكانات التدميرية لهذه التكنولوجيا، قد لا تكون الأوبئة المستقبلية ظواهر طبيعية، بل هي إبداعات اصطناعية من مختبرات الذكاء الاصطناعي.

"هذا الاندماج بين البيولوجيا والتكنولوجيا يشير إلى سيناريو حيث يمكن تطوير فيروسات اصطناعية، سواء لعلاج الأمراض الموجودة، أو، للمفارقة، لخلق أمراض جديدة."

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث أشار العراف البرازيلي أيضًا إلى أننا كبشر قد نكون أكثر تشابهًا مع الذكاء الاصطناعي مما نعتقد، مع وجود شيء واحد يربطنا ببعضنا البعض.

كشف أن "الكهرباء هي وسيلة بين البشر والذكاء الاصطناعي، لكن الغايات مختلفة: أحدهما هو صيانة الحياة البيولوجية وتجربتها، والآخر هو معالجة المعلومات وتنفيذ المهام المبرمجة أو التي يتم التلاعب بها".

صرح سالومي لمجموعة LADbible Group سابقًا أن عام 2024 سيشهد "فصلًا جديدًا في تاريخ البشرية"، حيث لا تبدو العديد من نبوءاته قبل العام إيجابية بشكل خاص.

كما ذكر بشكل غامض أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يستيقظ" هذا العام، قبل أن يتوسع في هذا الأمر ويشرح كيف يمكن أن نتوقع تطوره.

لقد كان لدى الرجل البالغ من العمر 37 عامًا بالفعل توقع تحقق هذا العام، حيث حذرنا من "ثلاثة أيام من الظلام" الوشيكة، حيث ذكر سابقًا أن: "التوهج الشمسي سيضرب الأرض، وأن قذف كتلة إكليلية (CME) ) كان أمامنا."

قالت سالومي سابقًا: "تتناول المقالة نظريات المؤامرة المحيطة بثلاثة أيام من الظلام التي تزامنت مع كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024، مما أثار مخاوف بشأن الانبعاثات الكتلية الإكليلية الشمسية (CMEs)".

تمت رؤية الانبعاث الإكليلي المذكور أعلاه قبل أسابيع قليلة من كسوف الشمس، حيث شاهده الناس في 24 مارس.

ولم يتسبب في ظلام دام لمدة ثلاثة أيام، ولكن لاحظ عشاق الفضاء توهجًا شمسيًا مذهلاً.