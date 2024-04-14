دعوات لمقاطعة المخابز ومطاعم الفول والطعمية بالفيوم

إصرار غريب من اصحاب المخابز والمطاعم فى الفيوم، على عدم خفض الاسعار بالرغم من انخفاض كبير فى مستلزمات الانتاج مثل الدقيق والفول والزيت حتى ان البعض طالب بنشر دعوات على " الفيس بوك" لمقاطعة المخابز ومطاعم الفول والطعمية لعدم استجابة اصحابها للمطالب بخفض الاسعار .

وقال محمد عبد الوهاب من ابناء مدينة دمو فى الفيوم، إن سعر طن الدقيق اصبح 15500 وكان سعره 24500جنيه يعني نزل 9000 جنية و جركن الزيت 20 لتر نزل من 1850جنيه الى 1100جنيه يعني نزل 750جنية و "شيكارة " الفول 25 كيلو نزلت من 1300جنيه الى 900 جنيه يعني انخفضت 400 جنية واصحاب مطاعم الفول والطعمية مصرين على البيع بنفس الاسعار ويبيعون قرص الطعميه ب 2 جنيه و1 جنيه للقرص الصغير والسندوتش ب 6 جنيه , حتى سعر البن نزل من ٩٠٠ جنيه للكيلو الي ٤٥٠ جنيه للكيلو ولسه فنجان القهوه ب ١٥ جنيه .

المقاطعة هى الحل

ويقول محمد رجائى :الحل الوحيد هو مقاطعة هذه المطاعم والمخابز لمدة عدة ايام حتى يستجيب اصحابها ويقومون بخفض الاسعار ونشر دعوات على "الفيس بوك" للمقاطعة او تتدخل الدولة ممثلة فى الاجهزة الرقابية مثل التموين لفرض قائمة استرشادية للاسعار واجبارهم على تخفيض منتجاتهم .

والتقيت باحد اصحاب مطاعم الفول والطعمية بشارع السد العالى فى مدينة الفيوم وعندما طالبته بخفض الاسعار وارجاع السندوتش ب 4 جنيه وبيع قرص الطعميه الصغير بنصف جنيه والكبير بجنيه قال "يابيه ازاى هو فيه حد بيبيع القرص بنصف جنيه دلوقتى " اذا كان سعر الزيت والفول انخفض فليس بنسبة تسمح لنا بخفض الاسعار , كما أن العمالة زادت يومياتها ومنقدرش نخفض اى حاجة الا لو رجع الزيت والفول تانى زى ماكان قبل الزيادة ورفض استمرار الحوار معه.

الغرفة التجارية فى الفيوم اكدت انها لا تملك سوى توجيه دعوات لاصحاب المطاعم والمخابز لتوعيتهم من اجل خفض الاسعار وسوف تعقد شعبة المخابز خلال هذا الاسبوع لقاء توعيه مع اصحاب المخابز لتوعيتهم باهمية خفض الاسعار يعد ان انخفضت مستلزمات الانتاج , الغريب ان عدد من المخابز سواء "الفينو" او "الافرنجى" اغلقت ابوابها اليوم الاحد, وبرغم ان اسعار الدقيق نزلت حوالى 40٪ من اكثر من اسبوع الا ان اصحاب المخابز مصرين على بيع الرغيف بجنيه وربع ولم يقوموا بخفض اسعاره الى جنيه او 75 قرش كما كان فى السابق .