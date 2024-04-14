مصرع وإصابة 15 في حادث وادي وتيرة بجنوب سيناء

شهد طريق وتير الشيخ عطية بمنطقة طابا بجنوب سيناء، مصرع أثنين وأصابة 13 شخص إثر حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، وتم نقل المصابين الي مستشفي طابا المركزي ورفع حطام الحادث بالكامل بمعرفة أدارة المرور.



وتلقي اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء إخطارا يفيد بحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق نخل طابا، مصرع أثنين وإصابة 13 شخص.

بيانات المصابين كالأتي :-



1 - ع . م .ح - 17سنة - قنا - اشتباه كسر بالضلوع.

2 - م . ع - 19 سنة - قنا - اشتباه ما بعد الارتجاح وسحجات وكدمات.

3 - م . ا . ع . - 30 سنة - قنا - اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات.

4 - م . ع . ا - 26 سنة - قنا - اشتباه كسر بالضلوع .

5 - ح . شوقي . ح - 37 سنة - قنا - كسر مضاعف بالركبه اليمنى وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

6 - م . ز . م - 32 سنة - قنا -اشتباه كسر بالسائق اليمنى وجروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم .

7 - ا . ب . ع - 40 سنة - قنا - كسر مضاعف الفخذ الايمن.

8 - م . م . ن - 30 سنة - قنا - كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر بالساق اليمنى.

9 - ا . ا . م - 25 سنة - شمال سيناء - كدمات بالصدر واشتباه كسر بالضلوع وجروح متفرقه بالجسم .

10 - م . ا. ا - 36 سنة - قنا - جرح بالوجه حوالي 10 سم واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

11 - ا. ا. ا - 18سنة - قنا - جروح متفرقه بالوجه وسحجات وكدمات.

12- ا. ا. ع - 23 سنة - قنا - كدمه بالظهر.

13- م . خ . ح - 17سنة - قنا - كدمات متفرقة .

بيانات حالات الوفاة..

بيانات حالات الوفاة والتي تم نقلهم الي مستشغي طابا كالأتي :-

1- ش . ع . ا .ع - 34 سنة - قنا - حالة وفاة

2- مجهول الهوية - السن 23 - جثه “تهشم بالوجه”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثث الموتي بمستشفى دهب العام تحت تصرف النيابة العامة.

