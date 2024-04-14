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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إيران ستستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية فقط

صواريخ
صواريخ

قالت شبكة أى بى سى نيوز نقلا عن مصدر عسكرى إسرائيلى إن إيران ستستهدف مواقع عسكرية فقط.

وأكدت الشبكة نقلا عن مسئول أمريكى أن إيران ستطلق على إسرائيل ما بين 400 و500 طائرة مسيرة وصاروخ.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إنه تم إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو الأراضى المحتلة.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إنه يدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذته إيران ضد إسرائيل، وأكد سوناك أن بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بما فى ذلك الأردن والعراق.

 

 

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