مصرع وإصابة 4 فتيات في حادث بالمحمودية

لقيت فتاة مصرعها غرقا وأصيبت 3 أخريات بكدمات وكسور متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المحمودية، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ ثلاثة فتيات، بينما تم إستخراج جثة فتاة، تم نقل الجثة إلي المشرحة، والمصابات إلي مستشفي المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المحمودية بجوار الكوبري الحديد بمدينة المحمودية .

وقامت قوات الإنقاذ النهري بإستخراج جثة ل.ج.16سنة ، وتمكنت من إنقاذ ثلاثة فتيات وهن كل من أ.ز.16سنة،د.ج.16سنة ، ر.ع.16سنة بعد إصابتهن بكدمات وكسور متفرقة.

تم نقل الجثة إلي المشرحة والمصابات الثلاثة إلي مستشفي المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .