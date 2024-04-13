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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بائع "بالونات الهيليوم" خريج العلوم: " بشتغل علشان أسرتي.. وفرحة الأطفال بتهون عليا الشقا"

حسام بائع البالونات
حسام بائع البالونات

وسط شوارع مدينة إسنا بجنوب الأقصر، يتجول بخفة باسمًا وهو يشدو؛  لجذب المارة لشراء بالونات الهيليوم، التي تعد مصدر الدخل الوحيد لديه.

حسام كمال الإسكندراني، شاب فضل مغادرة أسرته ومحافظته سعيًا لرزقه، يقول: " تخرجت في كلية العلوم، لكن لم أجد فرصة عمل، فاتجهت إلى السفر للسعودية ولم أمكث هناك طويلًا، فعدت إلى مصر، ومن بعدها لم أعمل بأي مهنة، حتى بدأت العمل ببيع بالونات الهيليوم.

" في المناسبات بقضيها ترحال من  أسيوط وحتى إسنا"، وعن سبب تنقله بين المحافظات؛ يقول بائع بالونات الهيليوم: " فيه أماكن لسة متعرفش بالونات الهيليوم، فأنا بحاول أعمل انتشار، وأوزع في كل مكان، عشان المكسب".
وأضاف: كل مدينة ولها طباعها في الشراء، فترتبط مدة الإقامة بالمكان، بكمية التوزيع وبقدر تغطية المنطقة بالمنتج، لافتًا إلى أنه يجد مكسبًا في الشغل منفردًا أفضل من كونه يتبع لشركة.

وتمنى حسام أن يحصل على شغل حسب تخصصه؛ حتى يستطيع الإنفاق على أسرته وتلبية احتياجاتهم في ظل الارتفاع الكبير للأسعار المعيشية.

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