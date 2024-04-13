جامعة العريش تفوز بتمويل عدد من المشاريع التطبيقية

برعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والأستاذ الدكتور محمد سالم عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية فازت الكلية بتمويل عدد اثنين مشروع من أكاديمية البحث العلمي ببرنامج مشروع بدايتي. حيث تقدمت الكلية بالمشروع الأول والذي يهدف لإنتاج الزيوت بإستخدام مواد خام بحرية صديقة للبيئة للطالبان: حور سامح وخالد احمد يوسف؛ والمشروع الثاني يهدف لتوفير حلول مبتكرة للعاملين بقطاع الاستزراع المائي عن طريق تطبيق خبير الاستزراع المائي، للطالب سامي علاء.



كما فازت الكلية بدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في إطار برنامج eGp لتمويل مشروع تخرج يهدف لتصميم وحدة أوتوماتيكية لتدريج زريعة الأسماك للطالبة دنيا عاطف ضمن أفضل 25 مشروع تخرج تم اختيارهم من المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية.

تيسيرات كافة أمام الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالعريش

وفي سياق اخر - قامت محافظة شمال سيناء، بتقديم التيسيرات كافة أمام الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بالعريش، دون النظر في التكاليف المادية، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة العيد.

أشار المحافظ إلي أنه منذ بدء الحرب على غزة قامت المحافظة بتخصيص عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش للأشقاء الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم الي قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحي والمرضي بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم بالمجان ودون أي مقابل.



وأكدت مني برهومه، المدير التنفيذي لمكتب المحافظة لتقديم الخدمات بحي السبيل، علي توزيع الهدايا والعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.