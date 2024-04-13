«جلوبال إنفيست» تتقدم للحصول على رخصتى «الشورت سيلينج» و«السندات»

30 مليون جنيه رأس المال

تعتزم شركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية خلال الأيام القليلة القادمة التقدم للرقابة المالية للحصول على رخصة أنشطة «الشورت سيلينج» و«السندات».

قال محمد فاروق مسعود، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «جلوبال» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الشركة قامت مؤخرا برفع رأس مالها من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، بما يتناسب مع خطة الشركة التوسعية، ومتطلبات الرقابة المالية بألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافا إليه القروض المساندة، وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة موافقة الرقابة المالية بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه.

كما أن الزيادة تأتى فى إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة، وفقا لـ«مسعود»، حيث يتم توجيه هذه الزيادة إلى عدد من الأنشطة والمنتجات المالية الجديدة ومنها «الشورت سيلينج» أو السندات، وهو ما يتماشى مع الخطة التوسعية للشركة القابضة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك»، والمستحوذة على 75% من رأس مال جلوبال.

كما تعتزم الشركة إطلاق آلية «موبايل أبلكيشن» خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى زيادة قاعدة العملاء، وتعد الشركة من أوائل الشركات الحاصلة على استرداد وثائق صناديق الاستثمار.