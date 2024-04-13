«مصر المستقبل» يوزع أعلى كوبون نقدى فى تاريخه

2.5 جنيه للوثيقة

تناقش الجمعية العمومية لصندوق مصر المستقبل للأسهم والتابع لصندوق حماية المستثمر خلال الأيام القادمة مقترح توزيع أرباح على المساهمين للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023.

اقترح مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه مؤخرا توزيع أرباح على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للوثيقة.

قال محمد يونس عضو مجلس إدارة شركة صندوق مصر المستقبل فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن مقترح توزيع كوبون نقدى على المساهمين بقيمة هذا الكوبون يعد الأعلى قيمة، وغير مسبوق منذ تأسيس الصندوق فى عام 2011.

أضاف «يونس» أن طوال السنوات الماضية منذ تأسيس الصندوق لم يقم الصندوق سوى بتوزيعات نقدية بقيمة 4.72 جنيه.

أشار إلى أن صندوق مصر المستقبل أنهى العام الماضى 2023، محققا أرباحا بلغت 78.5 مليون جنيه بنسبة نمو 65.5%، مقابل 28.5 مليون جنيه فى العام السابق عليه 2022.

كانت أعلى نسبة أرباح سجلها الصندوق فى عام 2016، بنسبة نمو 51%.

احتل الصندوق الترتيب السابع، ضمن الصناديق الأفضل فى الأداء، والأعلى ربحية لمساهميها لعام 2023، ويصل عدد الصناديق العاملة، والمستثمرة فى الأسهم إلى 28 صندوقا.. كما تعد شركة إتش سى لإدارة المحافظ والصناديق مديرا للصندوق.