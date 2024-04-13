حفل كبير فى مركز شباب أشمون لتكريم الفائزين فى مسابقات رمضان

أقام مجلس إدارة مركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية برئاسه المهندس محمد النحاس حفل كبير حضره جماهير المدينة والقرى المجاوره والعاملين به.جاء ذلك لتسليم جوائز حفظة القرآن الكريم وكذلك نهائيات كرة القدم ( الطلائع- المفتوحه-القدامي) وبطولات الألعاب الفردية (الشطرنج - تنس الطاولة..الدومينو..الطاوله

حضر الحفل وقام بتوزيع الجوائز، مجلس إدارة مركز شباب أشمون

كل من: محمد محمود النحاس رئيس مجلس الإدارة وأحمد نبيل عيد نائب الرئيس أحمد محمود النحاس آمين الصندوق، والأعضاء محمد نبيل بدوى وحلمى المعصراو ومحمود عبدالله عمار وإسلام المخزنجى ومدير المركز عربى السماحى وأماني عسل المشرفه على تنظيم حفل توزيع الجوائز

كما قام مجلس الإدارة بتكريم عدد من العاملين وهم ناجى السنان وأحمد أبو حمد وعماد القطان وإسلام سماحه كما أقام مجلس الإدارة حفل كبير لأطفال المدينه مجانا تحت إشراف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفيه الدكتور سمير كرم