مدرب دورتموند : نيكلاس فولكروج سيعود للتهديف قريبا

قال إدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إن مهاجمه نيكلاس فولكروج سينهي صيامه التهديفي قريبا.

وقال تيرزيتش، في مؤتمر صحفي: "إذا كنت مهاجم بوروسيا دورتموند ولم تسجل لتسعة مباريات، ستكون تلك مشكلة بالنسبة للجماهير، هو يعلم أننا نعول على أهدافه".

وأضاف: "شيء واحد هو تسجيل الأهداف، والآخر هو أن تضع نفسك في خدمة الفريق، وفي حال وضعت نفسك في خدمة الفريق ستعود لتسجيل الأهدف مجددا، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة له للخروج من ذلك".

وفي مباراة اليوم السبت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني (بوندسليجا)، سيحظى فولكروج بمساندة هجومية من دونيل مالين، والذي بات جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وطالب تيرزيتش فريقه بالتركيز الكامل على مواجهة مونشنجلادباخ، وذلك رغم المواجهة المهمة أمام أتليتكو مدريد الإسباني في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، حيث خسر دورتموند ذهابا في مدريد بنتيجة 1 /2.

وأوضح: "تركيزنا منصب على مباراة الغد، نحن متأكدون من أننا سنقدم أداء جيدا للغاية في تلك المباراة".

ويتعرض دورتموند لضغوطات في الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الخامس في الترتيب ويحتاج للفوز وتجنب الخسارة من أجل المضي قدما في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا مجددا.

وأعلن دورتموند، عن سفر الفريق لقارة آسيا في إطار الاستعداد لموسم 2024 /2025، حيث سيزور مدينة أوساكا اليابانية لمواجهة فريق سيريزو أوساكا، وهو الفريق الحالي للنجم السابق لدورتموند شينجي كاجاوا.