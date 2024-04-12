Ubisoft تحذف The Crew من مكتبات اللاعبين

توقفت لعبة السباق The Crew المخصصة عبر الإنترنت فقط من Ubisoft عن العمل في الأول من أبريل. ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين أن الأمور قد ذهبت إلى أبعد من ذلك قليلاً. يقولون إن الشركة وصلت بالفعل إلى حسابات Ubisoft Connect وألغت ترخيص الوصول إلى اللعبة، وفقًا لتقارير Game Rant وآخرين.

يشبه بعض هؤلاء المستخدمين هذه الخطوة بالسرقة، حيث قاموا بشراء اللعبة بأموالهم الخاصة ولم يتلقوا أي تحذير بأن Ubisoft ستحذف الترخيص. عند محاولة تشغيل اللعبة، يقول هؤلاء اللاعبون إنهم تلقوا رسالة تفيد بأن الوصول لم يعد ممكنًا.



في ظاهره، يبدو هذا سيئًا جدًا. لقد دفع الناس ثمن شيء تم انتزاعه. ومع ذلك، هناك تحذير رئيسي واحد. The Crew هي لعبة سباق متاحة عبر الإنترنت فقط، لذا لا يوجد أي شيء يمكنك فعله بدون الخوادم. تعطلت هذه الخوادم في الأول من أبريل وتم حذف اللعبة من واجهات المتاجر الرقمية. كما أن هذه الخطوة تؤثر فقط على اللعبة الأصلية. لا يزال كل من The Crew 2 وThe Crew Motorfest مستمرين.

عندما أعلنت Ubisoft أن الخوادم ستتوقف عن الاتصال بالإنترنت، عرضت استرداد المبالغ المدفوعة لأولئك الذين اشتروا The Crew مؤخرًا. لقد مضى على اللعبة حوالي عقد من الزمن، لذلك من المحتمل ألا ينطبق هذا المبلغ المسترد على الغالبية العظمى من اللاعبين. وقال بعض هؤلاء الأشخاص إنهم خططوا لإنشاء خوادم خاصة للعب اللعبة، وهو خيار أصبح مستحيلًا الآن.

هذه ليست أكبر صفقة في العالم، نظرًا لعدم تشغيل The Crew، ولكنها تسلط الضوء على مشكلة كبيرة تتعلق بشراء واستخدام السلع الرقمية. نحن ندفع المال مقابل هذه المنتجات. نعتقد أننا نملكها، لكننا لا نملك شيئًا ملعونًا. اقرأ شروط الخدمة من Ubisoft أو أي ناشر رئيسي آخر للألعاب لإثبات ذلك. صرح فيليب تريمبلاي، مدير الاشتراكات في شركة Ubisoft، لموقع Gamesindustry.biz مؤخرًا أن اللاعبين سيصبحون "مرتاحين لعدم امتلاك" ألعابهم. لست متأكدًا من أننا سنشعر بالارتياح أبدًا لفكرة أن الأشياء التي دفعنا ثمنها يمكن أن تختفي في أي وقت، حتى لو أصبحت ممارسة معتادة.