استمرار توافد المواطنين على مدينة رأس البر في ثالث أيام العيد

شهدت مدينة رأس البر، استمرار توافد المواطنين خلال ثالث ايام عيد الفطر المبارك وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بمدينة عروس المصايف رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وذلك برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وفى هذا السياق استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أيام العيد وسط استعدادات مكثفة تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور وبالونات كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال فترة اجازة العيد حتى يوم السبت القادم إلى أن يتم توقف التشغيل والاستئناف فى ١ مايو ٢٠٢٤ مع بداية موسم صيف ٢٠٢٤ حيث تم تمهيد الشاطئ ووضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم ١٧ طفل تائه الى ذويهم

وشهدت الشواطئ اقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم حيث يجري عمل فريق الانقاذ حتي غروب الشمس في ظل كافة التجهيزات التي تم تنفيذها من ابراج انقاذ ونقاط اسعاف وخيم لتجميع الاطفال التائهين لحين تسليمهم الي ذويهم هذا الي جانب منطقة خاصة بالمعدات

وفي نفس السياق قام فريق العمل بمحلية رأس البر برفع كفاءة بوابتي رأس البر الشرقية والغربية والمواقف والحدائق والورش الفنيةوصيانة اعمدة الانارة العامة والكشافات والنظافة ورش المدينة بالمبيدات للقضاء علي البعوض والناموس وتهذيب المزروعات والاشجار وتعزيزها بالازهار ونباتات الزينة

وتفقد رئيس المدينة استعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد والتنسيق مع ادارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بداية من بوابتي المدينة وايضا داخل المدينة وذلك لتوفير كافة الخدمات للزائرين من ابناء المحافظة والمحافظات الاخري