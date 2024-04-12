إخلاء نفق عرابى بالزقازيق من الباعة الجائلين ومصوري الفوتوغرافي

اخلى مسؤولي حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، الباعة الجائلين ومصوري الفوتوغرافي، من حارات نفق عرابي الكائن بوسط مدينة الزقازيق، أسفل محطة السكة الحديد، والذي يربط شرق وغرب مدينة الزقازيق، خوفًا عليهم من السيارات المُسرعة، ومنعًا لوقوع الحوادث.

وقد تم افتتاح نفق عرابي بمدينة الزقازيق، في شهر يناير الماضي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والذي أكد أن تكلفة إنشاء النفق 240 مليون جنيه بطول 350 متر بكل اتجاه، وبمتوسط عرض 14-20 متر؛ ويُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في تحسين البنية التحتية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وكلف يسرى راشد رئيس حى اول الزقازيق؛ عبد الهادى البرشومي نائب رئيس الحي، ومشرفين الوردية المسائية لإدارة الاشغالات، بالمتابعة المستمرة للنفق، وإخلاءه من تواجد الأطفال والدراجات النارية التى تقوم باللهو داخل النفق، ومنع تواجد الباعة الجائلين ومصوري الفوتوجرافيك من التقاط الصور للاطفال داخل النفق، منعا لتعرضهم لحوادث التصادم بالسيارات والإصابة داخل النفق.

وأهاب رئيس حي أول الزقازيق؛ أولياء الأمور، بالتنبيه على أبنائهم بعدم التواجد واللهو داخل نفق عرابى منعًا لتعرضهم للحوادث والإصابة داخل النفق.

وفي سياق متصل، كلف يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق؛ عاطف موسى مدير الحملة الميكانيكية برفع درجة الاستعدادات القصوى للحملة ليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتم تشغيل وخروج وإصلاح المعدات ومتابعة خطوط سير تشغيل السائقين وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما تم تكليف خالد عبد الرحمن مدير إدارة المخلفات الصلبه، والوردية الصباحية، برفع درجة الاستعدادات القصوى لمنظومة النظافه ليوم الجمعة تحت شعار لا للاجازات.

وقامت الوردية الصباحية بأعمال النظافة ورفع المخلفات وكنس الشوارع والميادين داخل نطاق الحى بالكامل، وبالاشتراك مع الحمله الميكانيكية بكل المعدات والسيارات.

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