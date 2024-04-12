الاستدامة على الطاعة ..موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

أدى الالف المصلين اليوم صلاة الجمعة بمساجد الإسماعيلية في ثالث ايام عيد الفطر المبارك .وتناول خطباء المساجد الحديث في خطبة الجمعة عن الاستدامة والمداومة على الطاعات بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الدكتور محمد سليمان أمام وخطيب مسجد بدر بالشيخ زايد أن استدامة المسلم على النهج المستقيم، والمداومة على الطاعة، من أعظم براهين قبول الأعمال الصالحة. واكد ان المسجد كان يعج بالمصلين ويمتليء بالركع السجود في شهر رمضان المبارك لكن الحال يتغير بعد رمضان في بيوت الله .

وان هذا الأمر يتنافى مع جوهر الصيام وغايته التي تتطلب الاستمرار في العبادة والطاعة بعد رمضان على الصورة نفسها التي كان عليها المسلمين أو قريباً منها.

وقال إمام وخطيب المسجد الاسماعيلي المطافي ان المسلمون يقبلون على أداء الطاعات والعبادات، ويحرصون على الالتزام بفضائل الأخلاقيات وطيب المعاملات والسلوكيات، وتعم المجتمع المسلم المظاهر الروحانية، وبعد انتهاء الشهر الكريم تضعف العزيمة، وينقطع بعضهم عن الطاعات والعبادات، ويتخلى البعض الآخر عما اعتاد عليه من همة ونشاط.

وأكد الخطباء أن استدامة المسلم على النهج المستقيم، والمداومة على الطاعة، من أعظم البراهين على قبول الأعمال الصالحة، مشيرين إلى أن الإسلام الحنيف شرع صيام شهر رمضان من أجل تهذيب أخلاق المسلم، ونشر القيم والمبادئ الحسنة في المجتمع ليس فقط في رمضان، وإنما طوال العام.

وتناول الشيخ مصطفى درويش امام وخطيب مسجد الرحمن الرحيم بحي جاردن سيتي الحديث عن ان شهر رمضان يعلمنا الشعور بالمراقبة الإلهية، حيث كنا نصوم في العلن والسر، وذلك ليقيننا بأن الله يعلم أحوالنا وأعمالنا، ونشعر بمراقبته لنا، فنخاف من مخالفة أوامره، وينبغي أن ننمي في أنفسنا الشعور بالمراقبة الإلهية بعد رمضان وطوال الحياة، فثمرة رمضان الحقيقة تظهر بعده، فمن استمر على أخلاق وعبادات وطاعات رمضان، فهذا بالفعل قد أدى صياما صحيحا مقبولا.

وشهدت مساجد الإسماعيلية طوال شهر رمضان المبارك اقبالا من المواطنين على أداء صلاة القيام .وكانت بوابة الوفد الإلكترونية رصدت تزاحم المواطنين على أداء الصلاة في مساجد الرحمن الرحيم وبدر وابو بكر الصديق وغيرها من المساجد الكبرى التي امتلئت بالمصلين خاصة في الأيام العشر الأواخر من رمضان.