إزالة فورية لحالتى تعدى بناء بدون ترخيص بنطاق نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية لبناء مخالفا للقانون بزمام قروى بهجورة .

جاء ذلك بحضور احمد الصياد رئيس مجلس قروى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية لمخالفة بناء سور بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة 18 سهم تقريبا وبارتفاع مترين ونصف تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية بهجورة، وتمت الازالة .

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة قروى الرحمانية .

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية لبناء سور مخالفا للقانون بزمام قروى الرحمانية.

جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية لمخالفة بناء سور بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة 30 متر تقريبا وبارتفاع متر تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، وتمت الازالة .

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

مضيفاً ان ذلك يأتى في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن رفع حالة التأهب القصوى للتصدى لاى صورة من صور البناء المخالف وايضا المتابعة الفعلية وعلى ارض الواقع لاعمال النظافة العامة ورفع جميع الاشغالات .