كولر يفسر تراجع أداء الأهلي.. ويوجه رسالة للجماهير قبل القمة

طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير ناديه بالتواجد بكثافة في لقاء القمة ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل والمؤجل من الجولة العاشرة للدوري.

وقال كولر في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) إن جماهير الأهلي دائماً لها دور مع الفريق ويتمنى حضورها بكثافة في لقاءات الفريق لدعمه.

وأبدى المدرب السويسري سعادته بالفوز على زد بنتيجة 1-0 في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة مؤكداً أن فريقه تحكم في إيقاع اللقاء وأهدر عدة محاولات وعاد للانتصارات بعد ضياع الفوز في آخر لقاءين ضد البنك الأهلي وإنبي.

وأشار إلى أن الأهلي يعاني إصابات مؤثر وهو ما ألقى بظلاله على أداء الفريق مؤكداً أن لاعبي الأهلي ليسوا ماكينات بل بشر وبحاجة للراحة.