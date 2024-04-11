رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة تحتفل بعيد الفطر

احتفلت رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة بعيد الفطر المبارك ، وذلك بمقر الجمعية بحضور العديد من أعضاء الجالية المصرية، وخلال الاحتفال تم تقديم الحلويات والاكلات النوبية، التى يتم تناولها في مثل هذه المناسبة السعيدة (كالشعيرة باللبن والسمن)، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيده علينا، وعليكم بالصحة والعافية يارب العالمين، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، ومصرنا الحبيبة وشعبها بالأمن والأمان والازدهار ، وكل عام وأنتم بخير.



كماتقدم المجلس المصري في بريطانيا والذي يضم الجمعيات والاتحادات والروابط والجاليات المصرية العاملة فى المملكة المتحدة ، بالتهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه في استكمال تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ، بمزيد من الإنجازات ، لرفعة وتقدم وطننا الحبيب في جميع أنحاء البلاد مع الأمن والأمان والاستقرار.



كما يسعد جميع السادة أعضاء المجلس ،على رفع التهنئة للرئيس السيسي بأداء اليمين الدستوري لولاية رئاسية جديدة، مشفوعة بأصدق التمنيات لسيادته بالصحة والعافية ، وتحقيق المزيد من الرقي والتقدم والإزدهار في مهامه السامية، من أجل غد مشرق لمصرنا الحبيبة ولشعبها العزيز في مختلف ربوع الدولة المصرية ، داعين الله أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وشعبها من كل سوء، أنه سميع مجيب الدعوات، كما قدم رئيس الرابطة عبدالله هلال ابراهيم التهاني للشعب المصري ، والقوات المسلحة ، ومتمنيا لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان والازدهار .

جدير بالذكر أن رابطة أبناء النوبة المصريين بالمملكه المتحدة، قد نظمت خلال شهر رمضان حفل الإفطار الرمضاني الجماعي لعام ٢٠٢٤م، والذي يتم اقامته سنويا تزامنا مع انتصارات العاشرمن رمضان المجيدة، والتي ستظل رمزًا للعزة والكرامة والتضحية .

وشارك بالحضور في الاحتفال العديد من أبناء الرابطة ،من كافة الأجيال و السادة اعضاء السلك الدبلوماسي، من السفارة والقنصلية المصرية، ومصر للطيران ، والسادة أعضاء المجلس المصري ببريطانيا ،والذي يضم جميع الجاليات والجمعيات والروابط، والاتحادات المصرية العاملة في المملكة المتحدة

،واتسم الافطار الرمضانى بأجواء نوبية خالصة، وكان في مقدمة الأكلات على مائدة الإفطار، الأكلات النوبية ومنها الويكة والإتر ، والمشروب المحلي الأبرية ، والكركديه، وظهر خلال هذه المناسبة مدي تماسك وترابط أبناء النوبة ،في ديار الغربه مع تمسكهم بالحفاظ على عاداتهم ،وتقاليدهم وتراثهم النوبي الأصيل بالرغم من بعد المسافات.وخلال الحفل تم الإعلان عن الأم المثاليةللرابطة لهذا العام ٢٠٢٤م ، وهي السيدة الفاضلة امال يعقوب.



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