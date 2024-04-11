الخميس 11 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة سوهاج يستبعد مدير مستشفي ساقلتة لتردي الخدمات وعدم المتابعة

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

استبعد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم مدير مستشفى ساقلتة المركزي و إعفائه من منصبه و ذلك لقصور الإشراف و المتابعة و تردي الخدمات بالمستشفي  
   كما قرر وكيل صحة سوهاج إسناد إدارة المستشفي إلي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة .  و أحال أيضاً وكيل صحة سوهاج طاقم النوبتجية الليلية بالمستشفي للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط 
  جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة بسوهاج منذ قليل علي المستشفي  لتفقد الخدمات و سير العمل لها ولاحظ وكيل صحة سوهاج عدم انضباط المكلفين بالعمل بالنوبتجية الليلية و سوء الخدمة و قصورها مما يضر بمصلحة العمل و المرضي و علي الفوري اتخذ وكيل الوزارة عدة قرارات هامة من شأنها تحسين الخدمة وإعادة الإنضباط . لافتاً إلى أن خدمة المرضي أولوية ولا تهاون بحق أهالينا في الحصول علي خدماتهم الصحية

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