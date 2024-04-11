وكيل صحة سوهاج يستبعد مدير مستشفي ساقلتة لتردي الخدمات وعدم المتابعة

استبعد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم مدير مستشفى ساقلتة المركزي و إعفائه من منصبه و ذلك لقصور الإشراف و المتابعة و تردي الخدمات بالمستشفي

كما قرر وكيل صحة سوهاج إسناد إدارة المستشفي إلي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة . و أحال أيضاً وكيل صحة سوهاج طاقم النوبتجية الليلية بالمستشفي للتحقيق العاجل لعدم الإنضباط

جاء ذلك خلال جولة أجراها وكيل وزارة الصحة بسوهاج منذ قليل علي المستشفي لتفقد الخدمات و سير العمل لها ولاحظ وكيل صحة سوهاج عدم انضباط المكلفين بالعمل بالنوبتجية الليلية و سوء الخدمة و قصورها مما يضر بمصلحة العمل و المرضي و علي الفوري اتخذ وكيل الوزارة عدة قرارات هامة من شأنها تحسين الخدمة وإعادة الإنضباط . لافتاً إلى أن خدمة المرضي أولوية ولا تهاون بحق أهالينا في الحصول علي خدماتهم الصحية