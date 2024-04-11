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الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تبدأ عملية لمكافحة الإرهاب في قبردينو

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مقر العمليات الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، اليوم الخميس،إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيركسكي.

 وقال مقر العمليات في بيان له: "اتخذ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية قبردينو بلقاريا، اللواء غروموشكين، قرارًا بإدخال النظام القانوني لعملية مكافحة الإرهاب في جزء من البلاد، ابتداء من الساعة 05:12 صباحًا يوم 11 أبريل 2024".

 

وأشار البيان إلى أن العملية "شملت أراضي منطقة نالتشيك وبلدية تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا".

 

وتتخذ مكافحة التجسس والإرهاب أهمية خاصة، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي تهدف إلى حماية المواطنين الروس ونزع سلاح أوكرانيا، وتقديم المجرمين فيها إلى العدالة.

الجريدة الورقية