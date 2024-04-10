غالية بنعلي: “فرح ليلى” أوصلني لسيدات البيوت في مصر (فيديو)

وجهت الفنانة التونسية غالية بنعلي الشكر للمخرج خالد الحجر، بعدما كان أول من أظهرها بالدراما المصرية من خلال مسلسل فرح ليلى.

قالت الفنانة غالية بنعلي في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «خالد الحجر وصلني لستات البيوت في مصر ولناس مكنتش هوصلها في تونس».

وأكدت أن مشاركتها في مسلسل مصري، ساعد في وصولها لفئات مختلفة من الجمهور بعد أن كان جمهورها فقط من المثقفين، وتحدثت غالية بنعلي عن علاقتها بأولادها، قائلة: «بنتي 18 سنة وابني 23 سنة وأنا ست بيت ومجرد ما أدخل البيت أنا أم ولست المطربة».

وكشفت الفنانة التونسية موقفها من الاتجاه للتمثيل، قائلة: «مثلت وشاركت في تجارب أفتخر بها وإذا سأشارك في بطولة فيلم يجب أن أقدم شئ مهم ورسالة»، موضحة أن مواهبها تتضمن الرسم والغناء والتمثيل وكتابة الأغاني.

تعلمت اللهجة المصرية من الأفلام

وتحدثت الفنانة التونسية غالية بنعلي عن حب الجمهور المصري للغناء ورأيها في مطربي مصر، قائلة: «المصريون يميلون للبساطة والأصالة والغناء الشعبي».

وتابعت: «ممكن أغني لأم كلثوم لكن صعب أغني لعدوية لكني أحبه أما أم كلثوم واصلة في تونس وكبرنا معها منذ الطفولة»، معربة عن سعادتها بغناء أغاني الزمن الجميل مثل أغاني سيد درويش.

وقالت عن تعلمها اللهجة المصرية: «تعلمت اللهجة من الأفلام وأعشق زينات صدقي ولي أصحاب مصريين».

وأشارت التونسية غالية بنعلي إلى أن مصر ساهمت في نجاح وشهرة الكثير من النجوم غير المصريين، مؤكدة أن الجمهور المصري سبب نجاحها.

من هي غالية بنعلي

وغالية بنعلي هي مغنية تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربي، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب.

من أشهر ما قدمت من أغاني أغنية بنت الريح والتي وصفت بها نفسها في برنامج عز الشباب على قناة روتانا، دام دائماً، لو كان لي قلبان، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى، ولها العديد من الجولات الفنية العربية والأوروبية.

حياتها الفنية

سجلت غالية ألبومها الأول هريسة البرية في العام 2000 مع فرقة تمنا. وفي العام 2001 قامت بتأسيس مشروع كيفاش أنت، وهو مشروع موسيقي يركز على الموسيقى العربية الراقصة منذ عشرينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وفي شتاء العام 2007 قامت بتسجيل ألبوم البلنا بناء على طلب من راديو بلجيكا الوطني كلارا، مع العازف الفلندني الشهير بيرت كورنيلز. وفي هذا الألبوم تمتزج الموسيقى العربية بالموسيقى التقليدية الهندية.

وفي سبتمبر من العام 2008 حصلت غالية على جائزة الموسيقى العالمية، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة نحن نسمع لأفضل أغنية موسيقية في العالم.

ولعبت غالية دور مريم في فيلم موسم الذكور للمنتجة التونسية مفيدة التلاتلي في العام .1999 كما لعبت في العام 2001 دور راقصة في فيلم سوينغ للمخرج توني جاتليف.

وفي عام 2018 لعبت دورًا في فيلم (فتوى) للمخرج محمود بن محمود، وحازت عليه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان Black Screens في الكاميرون.