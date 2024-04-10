التاريخ ينحاز للهلال أمام الاتحاد قبل نهائي كأس السوبر السعودي

يستعد الهلال واتحاد جدة للمواجهة المنتظرة بنهائي كأس السوبر السعودي، والذي يشهده ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.



ويبحث الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، عن تحقيق الفوز والتتويج باللقب، خاصة بعد النتائج المميزة التي يستمر في تقديمها خلال الموسم الحالي.

بينما على الجهة الأخرى، يرغب اتحاد جدة بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، في الفوز باللقب وإسعاد الجماهير، بعد المستويات المتواضعة التي حققها العميد خلال الموسم الجاري.

تاريخ مواجهات الهلال واتحاد جدة

واجه الهلال نظيره اتحاد جدة في 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، و8 مباريات في البطولات القارية.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 4 مواجهات منهم، فيما انتصر الزعيم في ثلاثة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

بينما على الصعيد العام، فقد التقى الهلال والاتحاد في 150 مباراة رسمية بكافة المسابقات، حيث نجح الزعيم في تحقيق الفوز في 65 مرة، فيما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

الجدير بالذكر أن الهلال نجح في تحقيق الفوز على النصر في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فاز الاتحاد على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد أيضًا.