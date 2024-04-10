تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 253 سلاحًا ناريًا خلال حملات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

تنفيذ 82 ألف حكم قضائي وضبط 253 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 190 متهما، بحوزتهم 253 سلاحا ناريا شملت 25 بندقية آلية و49 بندقية خرطوش، و7 طبنجات و172 فرد محلي الصنع، و664 طلقة مختلفة الأعيرة و30 خزينة متنوعة و232 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 82 ألفا و412 حكما قضائيا متنوعا شملت 340 حكم جنايات، و26 ألفا و275 حكم حبس جزئي، و4408 أحكام حبس مستأنف، و39 ألفا و949 حكم غرامة و10 آلاف و950 حكم مخالفات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 294 قضية مخدرات، ضمت 324 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 29.6 كيلو جرام من مخدر البانجو، و115.9 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و12.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و11.3 كيلو جرام من مخدر "الهيدرو"، و5.9 كيلو جرام من مخدر "الأستروكس"، و3.8 كيلوجرام من مخدر "الشابو" و2.5 كيلوجرام من مخدر "الايس"، و2.3 كيلو جرام من مخدر "البودرو"30 جراما من مخدر "الأفيون" و814 قرصا مخدرا.

سقوط 11 ديلر مخدرات قبل ترويج بضاعتهم ليلة العيد بالإسماعيلية

كما أمرت النيابة العامة، بحبس 11 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج المواد المخدرة في الإسماعيلية.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، قد شن حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية" بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير" وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.