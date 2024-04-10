موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًّا موعد مباراة الذهاب والإياب بين مازيمبي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا



ويلتقي فريق الأهلي ومازيمبي الكونغولي بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالكونغو يوم السبت الموافق 20 أبريل في الساعة الـ 3 العصر.

ويقام لقاء الإياب بالقاهرة يوم الجمعة 26 أبريل في 9 مساءً.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد اقصاء نظيره سيمبا التنزاني، فيما نجح مازيمبي في الوصول إلى ذات الجولة بعد هزيمة بترو أتلتيكو الأنجولي.