الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تشافي هيرنانديز المدير
تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة

إستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره باريسسان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

txt

استدعاء دي يونج وبيدري لقائمة برشلونة أمام باريس

ويستعيد برشلونة في مباراة اليوم خدمات قنائي الوسط فرينكي دي يونج ويدري في تدعيم قوي لخط وسط البلوجرانا.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان

ومن المنتظر أن يدفع تشافي بتشكيل يضم كلا من: 

حارس المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: الكي جندوجان - فرينكي دي يونج - كريستنسن.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا.

الجريدة الورقية