الاسكندرية على قدم وساق لاستقبال عيد الفطر المبارك

تجرى على قدم وساق استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية لعيد الفطر المبارك، حيث قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية للشواطئ لاستقبال الزوار من جميع أنحاء الجمهورية. وذلك للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعداد لاستقبالهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما اطمأن الشريف من جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين من أهالي وزائري اﻹسكندرية خلال أيام العيد.

اكد اللواء " الشريف " أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار ٢٤ ساعة.

وكان اللواء الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من ٢٤ حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد على تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء، مؤكدًا أنه جارٍ زيادة معدات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة بشكل عام.

كانت قد انتهت محافظة الإسكندرية من الاستعدادات النهائية بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن محافظ الإسكندرية انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار 24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين أو أية بلاغات، ورصد أية حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وفى سياق متصل قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الاوقاف مساء اليوم الثلاثاء بعقد اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لمتابعة عمل غرف عمليات الإدارات الفرعية والوقوف على آخر التطورات والتجهيزات.

أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، عمل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية مستمر حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد، ووجه الإدارات بضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع وحتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد.

على صعيد آخر قام وكيل الوزارة الليلة بجولات مرورية موسعة شملت عددا من مساجد الادارات الفرعية ابتدأها عقب صلاة المغرب وتستمرت حتى صلاة الفجر لمتابعة استعدادت المسجد وتهيأتها استعدادا لإقامة شعائر عيد الفطر المبارك.مؤكدا أن المساجد قد تزينت واتخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.

من جانب اخر شدد احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالاسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك

وأعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور أهمها تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فوريا.

وشملت الخطة بأن المديرية قامت بتوجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

وشدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية،وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.،كما تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة والمعلن عنها.

وعن الأسواق العامة والسلاسل التجارية، شملت خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد اى نقص في اى سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الطب العلاجي و الطب الوقائي و مديري الادارات ومديري المستشفيات لمناقشة استعدادات المستشفيات خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

قالت الدكتورة غادة ندا عقب الاجتماع أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ، وتكليف مديرى المستشفيات و الوكلاء بالتواجد بالمستشفيات على مدار الساعة وزيادة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى كافة التخصصات مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات.

كما صرحت أن غرفة طوارئ بالمديرية قائمة بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.