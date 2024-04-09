عضو مجلس سبورتنج : لهذه الاسباب كرمنا مديرى الادارات

كرم مجلس إدارة نادى سبورتنج مديري الإدارات المختلفة بالجهاز التنفيذي التي كلفت بالإشراف على أعمال النادي خلال شهر رمضان فى الفترة المسائية حتى موعد الغلق في ساعات متأخرة من الليل

ومن جانبها قالت شاهيناز خالد شلبى عضو مجلس ادارة نادى سبورتنج “تعتبر تلك الخطوة ترسيخ لمبدأ المكافآت المعنوية بالنادى ولتحفيزمختلف القطاعات بمختلف الادارات التنفيذية بالنادى لتقديم أفضل خدمة وأداء يعود بالنفع على عضو النادى”

وأكدت على أن نادى سبورتنج خلال شهر رمضان شهد ضغط كبير على مختلف الخدمات بالنادى وكان الجميع عند حسن ظن الجميع مماوجب تكريمهم

وأختتمت عضو مجلس ادارة سبورتنج حديثها بأن النادى يستعد لإقامة أكبر صلاة عيد سيشهد العديد من المفاجآت للصغار والكبار