جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام.

استمرار حبس المتهمين بسرقة أموال صاحب مصنع في السلام

وكشفت التحقيقات الاولية، أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من صاحب مصنع أحذية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج ، أمكن ضبطهم .

ومن جهة اخرى أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.

كما وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في أطفيح، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة انفجار إطارها، ما أدى لمصرع شخص، وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ونقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.