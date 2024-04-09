حزب الله يستهدف موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود بالأسلحة الصاروخية

استهدف حزب الله موقع العاصي الإسرائيلي على الحدود بالأسلحة الصاروخية، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

إصابة 10 آلاف من جنود الاحتلال بأمراض نفسية

وفي سياق آخر، كشفت صحف عبرية عن كارثة حلت بقوات الاحتلال حيث أصبح الكثير منهم بحالة لعلاج نفسي.

أردفت الصحف العبرية بأن الجيش اعترف بأن هناك 10 آلاف جندي أصيبوا بأعراض نفسية منذ اندلاع الحرب.

وسبق وأعلن الجيش أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 604 منذ بدء الحرب، و260 جنديا قتلوا خلال المعارك البرية داخل القطاع.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلية حول الأشهر الستة الأولى من الحرب، فإن 20 جنديا قتلوا بنيران صديقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن ما مجموعه 3188 جنديا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم 497 بجروح خطيرة منهم 27 لا زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما نفذت القوات الجوية نحو 950 عملية إجلاء لنحو 1300 جريح.

ولفت إلى أنه هناك حوالي عشرة آلاف جندي تم تشخيص إصابتهم بأعراض ما بعد الصدمة، وعاد منهم 82% إلى المعارك مجددا، فيما تم إلحاق 200 جندي بمركز إعادة التأهيل والمخصص للجنود الذين لم يتمكنوا من العودة للمعارك بعد 72 ساعة من الحدث الذي كانوا يتعرضون له، فيما تلقى الخط الساخن للطوارئ أكثر من 3800 مكالمة هاتفية للحصول على مساعدة نفسية للجنود، فيما خضع أكثر من 72 ألف جندي لعلاج نفسي سريع.

وذكر أنه تم تجندي حوالي 300 ألف جندي احتياطي، حوالي 51 ألف منهم من النساء، وأن أعمار حوالي 24 ألفا من جنود الاحتياط تتراوح بين 50 و70 عاما.

وادعى الجيش أنه قام باغتيال 330 مقاوما في لبنان، من بينهم 30 قائدا.

وفي سياق متصل أفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنها انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين.

وذكرت الطواقم في بيان صحفي أن العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.