جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024، إذ سنكون على موعد مع إقامة العديد من المباريات بمختلف الدوريات العالميه والدوري المصري والتي يعد أبرزها مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا



أرسنال X بايرن ميونخ - 9 مساء - beIN Sports HD 2

ريال مدريد X مانشستر سيتي - 9 مساء - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة x بيراميدز- 10 مساء -ontime sport



أبرز تصريحات مارسيل كولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري الممتاز



وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لدينا الكثير من التمريرات الخاطئة في الشوط الأول واللعب البطيء وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل ولكن بسبب التسرع وعدم التركيز تلقينا هدف التعادل.



وأضاف: في الشوط الثاني فجأة وجدت كل اللاعبين يركضون إلى الأمام بتسرع وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داعٍ".



وأوضح: أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة أن لاعب أو اثنان يفكرون في أنفسهم ولا يفكرون في الفريق، ولكن هذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف.

وأكمل: لا يوجد وقت للتدريب على إنهاء الفرص، ولكن نحن نلعب مباراة كل يومين واللاعب الذي لا يشارك هو من يتدرب، ونحاول تحسين الأمور وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبا.

وخطف فريق إنبي تعادلا مثيرا أمام الفريق الأول بالنادي الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، والمؤجل بينهما من الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

