إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين عدد من السيارات فى الفيوم

أصيب 4 أشخاص بالفيوم إثر تعرضهم لحادث مروري بين عدد من السيارات بالقرب من مدخل عزبة البرم بطريق الفيوم –القاهرة ،وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ،بتلقيها بلاغاً من مرفق الإسعاف ،بوقوع حادث مروري بين عدد من السيارات بطريق الفيوم – القاهرة بالقرب من مدخل عزبة البرم دائرة مركز شرطة سنورس ووجود مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واصطدم عدد من السيارات واسفر عن إصابة 4 أشخاص منهم 2 بحالة خطرة.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ،وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها ،و حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اشتعال النيران فى سيارة بميدان المسلة دون اصابات

ومن جهه اخرى شهد ميدان المسله بمحافظة الفيوم فى الساعات الاولى من اليوم اشتعال النيران في سيارة ملاكي جراء ماس كهربائي حدث بها أثناء سيرها على الطريق متجهه الي طريق الفيوم القاهرة, تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت غرفة العمليات الخاصة باجهزة الحماية المدنية في الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في سيارة ملاكي بميدان المسله وتم الدفع بسيارة مجهزة مادة الفوم للسيطرة على الحريق , وتم محاصرة النيران واستخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال وتم اخماد النيران ,

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كان يستقلها شخصان، فرا منها لحظة حدوث الماس الكهربائي، قبل اشتعال النيران بها، وأكدا عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات على إثر الحادث.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق والتحفظ على السيارة وتولت التحقيق.