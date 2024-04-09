تفاصيل وموعد طرح أحدث أغنيات هدى

أكدت المطربة هدى، أنها بصدد التجهيز لأغنتين جديدتان وهما " مستفزة " والتي تعرض في أول أيام عيد الفطر المبارك والأغنية الأخري ستعرض بعد شهر وهي بعنوان "طخ طووووخ ".



وأضافت : أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “ بيعمولولي أعمال” على قنوات اليوتيوب والفضائيات المصرية والعربية والتي تجاوزت نسبة مشاهدة ١١ مليون قررت تقديم أغنتين بنفس اللون والشكل الغنائي الذي اعتاد عليه .

تفاصيل أغنية مستفزة

أغنية " مستفزة " غناء هدي وكلمات : حسام موكا وابراهيم الشناوي وألحان : أحمد سعد وتوزيع : أشرف البرنس وأدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت : أحمد جودة وإدارة أعمال: محمد عنتر وفوتواغرافية : تيتو.



يذكر أن هدي طرحت عدة اغاني في الشهور الأخيرة منها Boom و بيعمولولي أعمال، وحققوا نسبة مشاهدة عالية ولاقوا صدي قوي عند الجمهور المصري والعربي.

اغنية "بيعموللى أعمال" كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع أرشف البرنس، وإشراف محمد عنتر.

ويقول مطلغ أغنية "بيعملولي أعمال" :-

في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير

وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير

وناس كلمهم يريح ويبشرك بالخير

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

معلومات عن المطربة هدى

يذكر أن هدى، اول البوم لها كان مع شركة الشرق بعنوان "اة منك" تم انتاجه عام 200، ثم انتقلت بعض ذلك مع شركة تالة وقامت معها بتسجيل اللبوم يلا خير عام 2004.

ثم قامت بالتعاقد مع شركة ميلودى وقدمت تصوير فيديو كليب بعنوان اصطبحت بوش مين عام 2005.

بالإضافة إلى ذلك فإنها شاركت في فيلم الزمهلوية، وقدمت خلال العمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، بعنوان اللي يوقف الأهلي.