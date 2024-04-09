بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يفتتح ملعب كرة القدم بالقرية الأوليمبية
افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأثنين، ملعب كرة القدم بالقرية الاوليمبية التابعة للمحافظة، بعد تطويره و رفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون جنيه، بجانب تفقد غرف الإقامة بالقرية و التي تم تطويرها و رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه .
و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة ، مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، مدير مديرية الاسكان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس قطاع الجنوب بشركة كهرباء القناة، و عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
و خلال الافتتاح، أكد بشارة علي أهمية افتتاح ملعب كرة القدم بالقرية الاوليمبية بعد تطويره و رفع كفاءته، ليكون إضافة للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية لدعم الموهوبين و استضافة كافة الفرقة الرياضية من داخل الإسماعيلية و خارجها.
علاوة علي جاهزية الملعب لاستضافة كافة المباريات و التدريبات للفرق و الاكاديميات، بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية لملاعب كرة القدم.
مشددًا على ضرورة الاهتمام بالملعب و عمل الصيانة الدورية له ، للحفاظ عليه و تحقيق أقصى استفادة منه على مدار العام.
و علي هامش الافتتاح، شاهد "بشارة" و مرافقيه مباراة كرة قدم بين فريقين من نادي اتحاد الإشراف مواليد ٢٠٠٩ ، و قام بتسليم كأس للفريق الفائز، و أفضل لاعب في المباراة.
و وجه محافظ الاسماعيلية، بضرورة تنظيم رحلات "اليوم الواحد" للعاملين بالوحدات المحلية و المديريات الخدمية لزيارة القرية الاوليمبية و الاستمتاع بخدماتها كخطوة أولى، يليها توجيه الدعوة لمواطني الإسماعيلية و الزائرين من كافة أنحاء مصر لزيارة القرية.