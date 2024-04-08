مدير مديرية الطب البيطرى الجديد يناقش خطة عمل مجازر الغربية خلال أيام العيد

عقب صدور قرار الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكليف الدكتور عادل عبدالعزيز مدير معهد بحوث صحة الحيوان بطنطا، مديرا لمديرية الطب البيطرى، خلفا للدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري السابق، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش،



التقى د. عادل عبدالعزيز بمديرى الإدارات البيطرية الثمانية بمحافظة الغربية لمناقشة خطة العمل خلال عيد الفطر المبارك، وشدد على تكثيف ومراقبة أعمال المجازر خلال فتره العيد لمواجهة الأعداد المتزايدة من الحيوانات ، وكذا تكثيف أعمال التفتيش علي كل المنتجات الغذائيه ذات الأصل الحيواني إحكاما للرقابة البيطريه عليها.



ومراقبة أعمال التحصينات خلال الحمله القوميه للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتي بدأت منذ 19/ 3 ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر.



وخطة زيادة عدد القوافل البيطرية بكل مراكز المحافظة علي أن يتواجد الكشف بأجهزة السونار علي الحيوانات بالقوافل.



وخطة المرور علي الوحدات البيطرية، وبإنجاز الأعمال المطلوبة من كل إدارة بكل دقة وفي الوقت المحدد لها، ومتابعة ذلك بكل دقة.